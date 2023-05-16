Фильм Цвет из иных миров (2020)
О фильме
Фермер Нэйтан Гарднер с женой и тремя детьми живёт в отдалении от цивилизации. Однажды рядом с его домом падает метеорит, на следующий же день исчезает, и теперь вокруг места падения разрастаются необычные цветы, а телевидение и мобильная связь работают с помехами. Приехавший проверить местную воду гидролог уверен, что пить её не стоит, но члены семьи Гарднер не придают этому особого значения и вскоре начинают очень странно себя вести.
СтранаСША, Малайзия, Португалия
ЖанрФантастика, Ужасы
КачествоFull HD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- РСРежиссёр
Ричард
Стэнли
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актриса
Джоэли
Ричардсон
- МААктриса
Мадлен
Артур
- ЭНАктёр
Эллиот
Найт
- ТЧАктёр
Томми
Чонг
- БМАктёр
Брендан
Мейер
- ДХАктёр
Джулиан
Хиллиард
- ДСАктёр
Джош
С. Уоллер
- ККАктриса
К’Орианка
Килчер
- МНАктриса
Мелисса
Нирман
- РССценарист
Ричард
Стэнли
- САСценарист
Скарлет
Амарис
- ГФСценарист
Говард
Филлипс Лавкрафт
- БВПродюсер
Бретт
В. Бахман
- ТБПродюсер
Тимур
Бекбосунов
- СКПродюсер
Симао
Кайет
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- СКХудожник
Сержиу
Кошта
- ПДХудожница
Патрисия
Дория
- БВМонтажёр
Бретт
В. Бахман
- САОператор
Стив
Аннис
- КСКомпозитор
Колин
Стетсон