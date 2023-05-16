Фильм Цвет из иных миров (2020)

Цвет из иных миров
Цвет из иных миров
6.42020, Color Out of Space
Ужасы, Фантастика105 мин18+

О фильме

Фермер Нэйтан Гарднер с женой и тремя детьми живёт в отдалении от цивилизации. Однажды рядом с его домом падает метеорит, на следующий же день исчезает, и теперь вокруг места падения разрастаются необычные цветы, а телевидение и мобильная связь работают с помехами. Приехавший проверить местную воду гидролог уверен, что пить её не стоит, но члены семьи Гарднер не придают этому особого значения и вскоре начинают очень странно себя вести.

Страна
США, Малайзия, Португалия
Жанр
Фантастика, Ужасы
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цвет из иных миров»