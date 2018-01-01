Wink
Фильмы
Цвет из иных миров
Актёры и съёмочная группа фильма «Цвет из иных миров»

Режиссёры

Ричард Стэнли

Richard Stanley
Режиссёр

Актёры

Николас Кейдж

Nicolas Cage
АктёрNathan
Джоэли Ричардсон

Joely Richardson
АктрисаTheresa
Мадлен Артур

Madeleine Arthur
АктрисаLavinia Gardner
Эллиот Найт

Elliot Knight
АктёрWard Phillips
Томми Чонг

Tommy Chong
АктёрEzra
Брендан Мейер

Brendan Meyer
АктёрBenny Gardner
Джулиан Хиллиард

Julian Hilliard
АктёрJack Gardner
Джош С. Уоллер

Josh C. Waller
АктёрSheriff Pierce
К’Орианка Килчер

Q'Orianka Kilcher
АктрисаMayor Tooma
Мелисса Нирман

Melissa Nearman
АктрисаReporter

Сценаристы

Ричард Стэнли

Richard Stanley
Сценарист
Скарлет Амарис

Scarlett Amaris
Сценарист
Говард Филлипс Лавкрафт

H.P. Lovecraft
Сценарист

Продюсеры

Бретт В. Бахман

Brett W. Bachman
Продюсер
Тимур Бекбосунов

Timur Bekbosunov
Продюсер
Симао Кайет

Simão Cayatte
Продюсер

Актёры дубляжа

Игорь Тарадайкин

Актёр дубляжа
Любовь Германова

Актриса дубляжа
Анастасия Жаркова

Актриса дубляжа
Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Александр Груздев

Актёр дубляжа

Художники

Сержиу Кошта

Sérgio Costa
Художник
Патрисия Дория

Patrícia Dória
Художница

Монтажёры

Бретт В. Бахман

Brett W. Bachman
Монтажёр

Операторы

Стив Аннис

Steve Annis
Оператор

Композиторы

Колин Стетсон

Colin Stetson
Композитор