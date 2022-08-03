Точка отсчета (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Посреди обширной пустыни приходят в себя мужчина и женщина. Они не помнят, как туда попали, и не знают друг друга. Со временем они понимают, что просто так им не выбраться – в начале каждого следующего дня они продолжают просыпаться в том же месте. Постепенно они узнают друг друга и начинают вспоминать отрывки совместного прошлого, о котором предпочли бы навсегда забыть. Возможно, ответы на их вопросы хранит человек, наблюдающий за ними издалека.

