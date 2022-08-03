Точка отсчета
Wink
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Точка отсчета
7.12020, Zerø
Фэнтези, Драма93 мин18+

Точка отсчета (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Посреди обширной пустыни приходят в себя мужчина и женщина. Они не помнят, как туда попали, и не знают друг друга. Со временем они понимают, что просто так им не выбраться – в начале каждого следующего дня они продолжают просыпаться в том же месте. Постепенно они узнают друг друга и начинают вспоминать отрывки совместного прошлого, о котором предпочли бы навсегда забыть. Возможно, ответы на их вопросы хранит человек, наблюдающий за ними издалека.

Страна
Испания
Жанр
Драма, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Точка отсчета»