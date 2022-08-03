Точка отсчета (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Посреди обширной пустыни приходят в себя мужчина и женщина. Они не помнят, как туда попали, и не знают друг друга. Со временем они понимают, что просто так им не выбраться – в начале каждого следующего дня они продолжают просыпаться в том же месте. Постепенно они узнают друг друга и начинают вспоминать отрывки совместного прошлого, о котором предпочли бы навсегда забыть. Возможно, ответы на их вопросы хранит человек, наблюдающий за ними издалека.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ИСРежиссёр
Иньяки
Санчез
- ХБАктёр
Хуан
Бланко
- Актриса
Нурия
Эрреро
- ХСАктёр
Хосеп
Сельес
- КПАктриса
Кристина
Пералес
- АКАктриса
Альба
Кастера Монтальва
- СРАктриса
Сильвия
Рико
- РКАктёр
Роберто
Кампос
- МХАктриса
Мария
Хосе Тортахада
- ЛКАктриса
Лусия
Кастера
- МРАктриса
Мариса
Ромуальдо
- ФБСценарист
Ферран
Брукс
- ФБПродюсер
Ферран
Брукс
- РКПродюсер
Роберто
Кампос
- МЕПродюсер
Мигель
Е. Гонсалес
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- АКАктриса дубляжа
Алина
Кругова
- ИСМонтажёр
Иньяки
Санчез
- ХМОператор
Хосе
Мартин