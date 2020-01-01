Литий Икс (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
В недалеком будущем активность солнца возросла настолько, что люди уже больше не могут просто так выходить из домов и находиться под открытым небом. Все теперь живут в виртуальном мире. И на этом фоне смертел�ьно больной мужчина старается обеспечить будущее благополучие для своей семьи, одновременно оставаясь человеком.
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Информация
СтранаСША, Литва
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Драмы, Триллеры
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ГМРежиссёр
Гай
Моше
- ДДАктёр
Джеймс
Д’Арси
- АБАктриса
Анна
Брюстер
- ГКАктриса
Габриэль
Касси
- Актёр
Делрой
Линдо
- ДОАктриса
Джульетт
Обри
- ЧДАктриса
Челси
Дарнелл
- ЛФАктёр
Логан
Финдли
- ЛХАктёр
Линк
Хэнд
- Актёр
Джей
Хейден
- ДМАктриса
Джина
Макки
- ГМСценарист
Гай
Моше
- ГМПродюсер
Гай
Моше
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- ГММонтажёр
Гай
Моше