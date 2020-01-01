Литий Икс
Wink
Фильмы
Литий Икс
6.32020, LX 2048
Фантастика, Триллеры99 мин18+

Литий Икс (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В недалеком будущем активность солнца возросла настолько, что люди уже больше не могут просто так выходить из домов и находиться под открытым небом. Все теперь живут в виртуальном мире. И на этом фоне смертельно больной мужчина старается обеспечить будущее благополучие для своей семьи, одновременно оставаясь человеком.

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Информация

Страна
США, Литва
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Литий Икс»

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