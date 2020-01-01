Литий Икс (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В недалеком будущем активность солнца возросла настолько, что люди уже больше не могут просто так выходить из домов и находиться под открытым небом. Все теперь живут в виртуальном мире. И на этом фоне смертел�ьно больной мужчина старается обеспечить будущее благополучие для своей семьи, одновременно оставаясь человеком.



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