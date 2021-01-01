Доктор по вызову
Wink
Фильмы
Доктор по вызову
8.22021, Una notte da dottore
Комедия88 мин18+

Доктор по вызову (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Комедия о дежурном враче, которого на вызовах заменяет курьер, действующий согласно его удаленным инструкциям. Ремейк французского фильма 2019 года «Хороший доктор». Пьерфранческо — не самый приятный тип. Он ворчлив и не прочь выпить, но именно он приезжает на вызовы пациентов. В один прекрасный момент он попадает в аварию, столкнувшись с курьером на велосипеде. Как назло, после этого у Пьерфранческо прихватывает спину, и теперь он не может закончить смену. Врач уговаривает курьера взять на себя его обязанности, пока он будет руководить им по телефону.

Доктор по вызову смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Италия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Доктор по вызову»