Доктор по вызову (фильм, 2021) смотреть онлайн

Комедия о дежурном враче, которого на вызовах заменяет курьер, действующий согласно его удаленным инструкциям. Ремейк французского фильма 2019 года «Хороший доктор». Пьерфранческо — не самый приятный тип. Он ворчлив и не прочь выпить, но именно он приезжает на вызовы пациентов. В один прекрасный момент он попадает в аварию, столкнувшись с курьером на велосипеде. Как назло, после этого у Пьерфранческо прихватывает спину, и теперь он не может закончить смену. Врач уговаривает курьера взять на себя его обязанности, пока он будет руководить им по телефону.



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