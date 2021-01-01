Доктор по вызову (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Комедия о дежурном враче, которого на вызовах заменяет курьер, действующий согласно его удаленным инструкциям. Ремейк французского фильма 2019 года «Хороший доктор». Пьерфранческо — не самый приятный тип. Он ворчлив и не прочь выпить, но именно он приезжает на вызовы пациентов. В один прекрасный момент он попадает в аварию, столкнувшись с курьером на велосипеде. Как назло, после этого у Пьерфранческо прихватывает спину, и теперь он не может закончить смену. Врач уговаривает курьера взять на себя его обязанности, пока он будет руководить им по телефону.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ФМАктёр
Франк
Матано
- ДААктёр
Диего
Абатантуоно
- СНАктриса
Сесилия
Наполи
- ДСАктриса
Джорджия
Спинелли
- АБАктёр
Алессандро
Бетти
- ЛМАктёр
Лучиано
Миле
- АСАктёр
Антонио
Салинес
- ВДАктриса
Валентина
Д’Агостино
- ЛСАктёр
Леонардо
Сбрагиа
- ПМАктёр
Пьеро
Мадаро
- ААСценарист
Алессандро
Аронадио
- МТПродюсер
Маурицио
Тотти
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов