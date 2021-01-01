Королевская игра (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Австрийский юрист пытается выжить в плену у гестапо. Экранизация знаменитой новеллы Стефана Цвейга со звездой сериала «Тьма» — Оливером Мазуччи.
1938 год, Вена. Известный нотариус Йозеф Барто�к намеревается покинуть оккупированный фашистами город, но его арестовывают. От мужчины требуют выдачи конфиденциальных документов, касающихся высшей австрийской знати, но Барток отказывается сотрудничать с нацистами. Теперь он вынужден провести длительное время в гостинице «Метрополь», ставшей резиденцией немецкого командования. Следователь Франц-Йозеф Бем придумывает изощренные пытки, чтобы заставить юриста заговорить. Однако Бартоку удается украсть книгу о шахматах, чтение которой помогает ему выжить и уйти от жестокой реальности.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Филипп
Штёльцль
- ОМАктёр
Оливер
Мазуччи
- АШАктёр
Альбрехт
Шух
- БМАктриса
Биргит
Минихмайр
- РЛАктёр
Рольф
Лассгор
- АЛАктёр
Андреас
Луст
- Актёр
Самуэль
Финци
- ЛМАктёр
Лукас
Мико
- ДБАктёр
Дитер
Бернхардт
- РСАктёр
Рафаэль
Стаховяк
- СЦСценарист
Стефан
Цвейг
- ТВПродюсер
Тобиас
Валькер
- ФВПродюсер
Филипп
Ворм
- ДКПродюсер
Данни
Краус
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ФРХудожница
Флориан
Райхманн
- ТХХудожница
Таня
Хауснер
- ТВОператор
Томас
В. Киннаст