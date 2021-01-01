Королевская игра (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Австрийский юрист пытается выжить в плену у гестапо. Экранизация знаменитой новеллы Стефана Цвейга со звездой сериала «Тьма» — Оливером Мазуччи.



1938 год, Вена. Известный нотариус Йозеф Барто�к намеревается покинуть оккупированный фашистами город, но его арестовывают. От мужчины требуют выдачи конфиденциальных документов, касающихся высшей австрийской знати, но Барток отказывается сотрудничать с нацистами. Теперь он вынужден провести длительное время в гостинице «Метрополь», ставшей резиденцией немецкого командования. Следователь Франц-Йозеф Бем придумывает изощренные пытки, чтобы заставить юриста заговорить. Однако Бартоку удается украсть книгу о шахматах, чтение которой помогает ему выжить и уйти от жестокой реальности.



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