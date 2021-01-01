Королевская игра
Wink
Фильмы
Королевская игра
7.82021, Schachnovelle
Драмы, Триллеры107 мин18+
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Королевская игра (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Австрийский юрист пытается выжить в плену у гестапо. Экранизация знаменитой новеллы Стефана Цвейга со звездой сериала «Тьма» — Оливером Мазуччи.

1938 год, Вена. Известный нотариус Йозеф Барток намеревается покинуть оккупированный фашистами город, но его арестовывают. От мужчины требуют выдачи конфиденциальных документов, касающихся высшей австрийской знати, но Барток отказывается сотрудничать с нацистами. Теперь он вынужден провести длительное время в гостинице «Метрополь», ставшей резиденцией немецкого командования. Следователь Франц-Йозеф Бем придумывает изощренные пытки, чтобы заставить юриста заговорить. Однако Бартоку удается украсть книгу о шахматах, чтение которой помогает ему выжить и уйти от жестокой реальности.

Какая судьба ждет Йозефа Бартока, узнаете в душераздирающей драме «Королевская игра». Фильм смотреть 2021 года можно прямо сейчас онлайн на нашем видеосервисе!

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Информация

Страна
Австрия, Германия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Королевская игра»

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