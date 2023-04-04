Смертельная ловушка (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Напряженный триллер об ученой, застрявшей в вулканической пещере без еды, лекарств и скалолазного снаряжения. Лара Уинслет — экспертка в вулканологии, изучающая очередной объект в Италии. Отпустив своих коллег, она остается, чтобы провести несколько дополнительных исследований, но не замечает дыру в земле и падает в пещеру. На глубине нескольких метров со сломанной ногой и без средств связи ей приходится импровизировать, чтобы вновь выбраться на поверхность. Чем больше неудач она терпит, тем больше думает об ошибках, которые совершила в прошлом. Тем временем ее отец начинает подозревать неладное.

