Смертельная ловушка
Wink
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Смертельная ловушка
6.12022, Breath
Триллер, Драма101 мин18+

Смертельная ловушка (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Напряженный триллер об ученой, застрявшей в вулканической пещере без еды, лекарств и скалолазного снаряжения. Лара Уинслет — экспертка в вулканологии, изучающая очередной объект в Италии. Отпустив своих коллег, она остается, чтобы провести несколько дополнительных исследований, но не замечает дыру в земле и падает в пещеру. На глубине нескольких метров со сломанной ногой и без средств связи ей приходится импровизировать, чтобы вновь выбраться на поверхность. Чем больше неудач она терпит, тем больше думает об ошибках, которые совершила в прошлом. Тем временем ее отец начинает подозревать неладное.

Страна
Италия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смертельная ловушка»