Смертельная ловушка (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Напряженный триллер об ученой, застрявшей в вулканической пещере без еды, лекарств и скалолазного снаряжения. Лара Уинслет — экспертка в вулканологии, изучающая очередной объект в Италии. Отпустив своих коллег, она остается, чтобы провести несколько дополнительных исследований, но не замечает дыру в земле и падает в пещеру. На глубине нескольких метров со сломанной ногой и без средств связи ей приходится импровизировать, чтобы вновь выбраться на поверхность. Чем больше неудач она терпит, тем больше думает об ошибках, которые совершила в прошлом. Тем временем ее отец начинает подозревать неладное.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ДРРежиссёр
Джон
Реал
- РДАктриса
Рэйчел
Дэй
- НЧАктёр
Неб
Чупин
- ДКАктёр
Джеймс
Космо
- АДАктёр
Альба
Ди Мауро
- АРАктёр
Антонио
Руффино
- СРАктёр
Сальваторе
Розано
- ИСАктриса
Изабель
Санза
- ДРСценарист
Джон
Реал
- ЭЛПродюсер
Эмануэле
Леоне
- НЧПродюсер
Неб
Чупин
- РДПродюсер
Рэйчел
Дэй
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актриса дубляжа
Виталия
Корниенко
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ДРОператор
Джон
Реал