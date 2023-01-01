9.12023, Если сердце дрогнет. Серия 4
Мелодрамы, Мини-сериалы18+
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Если сердце дрогнет (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сюжет
Уютная и счастливая жизнь Татьяны меняется после гибели единственного сына: стимула жить дальше больше нет. Муж Николай убеждает ее взять ребенка из детского дома, но всех детей, которых выбра�ла Татьяна, отдали в другие семьи. Остался только маленький Ваня, но она и думать об этом не хочет, ведь он так похож на убийцу сына…
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- Режиссёр
Карен
Захаров
- ОКАктриса
Ольга
Калашникова
- ИБАктёр
Илья
Бледный
- Актёр
Михаил
Химичев
- ММАктриса
Мария
Малиновская
- ВБАктёр
Владимир
Бутенко
- АШАктриса
Анастасия
Шеховцова
- ДБАктёр
Даниил
Бледный
- Актёр
Александр
Шестопалов
- ВЦАктёр
Владимир
Цупка
- ЛААктёр
Леонид
Ардо
- НМСценарист
Наталья
Марфина
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- ВШПродюсер
Вика
Шахназарова
- ИГХудожник
Игорь
Гембель-Зайкин
- АБОператор
Арунас
Баразнаускас
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев