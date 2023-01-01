Биография

Александр Семенов – актер театра и кино, родился 11 декабря 1979 года. На счету актера несколько театральных работ, а также роли в полнометражных художественных и документальных кинокартинах, телесериалах. Окончил Щукинское театральное училище (мастерская В. Маркина) и был приглашен в театр Р. Виктюка. Первым многосерийным фильмом Александра Семенова стала рейтинговая комедия «Кухня». В эпизодах он предстал в роли посетителя ресторана и друга олигарха. Затем участвовал в съемках еще одного рейтингового сериала «Карпов». Роль оперативника досталась в детективной многосерийной картине «Профиль убийцы». В 2014 году на экраны вышла многосерийная военная драма режиссера Н. Борца «Сучья война» (2014). Актер сыграл офицера. Второстепенная роль Александру Семенову досталась в полнометражной фантастической картине «Защитники» (2017). В том же году на экраны вышел рейтинговый комедийный сериал «Ивановы-Ивановы». С 2018 года актер был задействован еще в нескольких многосерийных телевизионных лентах, среди которых комедия «Как я стал русским», мелодрама «ИП Пирогова», детектив «Глаза в глаза». Семенов исполнил второстепенные и эпизодические роли. Актер также сыграл самого себя в документальном фильме «Нездешний Виктюк» (2016).