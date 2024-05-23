Рассказы (фильм, 2012) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Остроумные рассказы оживают в воображении людей, которые их читают. Хлесткая сатира на общество с легкой подачей, открывшая Любови Аксеновой дорогу в большое кино.
Талантливый писатель приносит издателю сборник рассказов. Однако тот смотрит на них скептически: малую форму плохо покупают, чаще делая выбор в пользу романов. Так что рукопись отправляется в мусорную корзину. Там ее находит заскучавшая секретарша, а потом книга оказывается в руках и других сотрудников. Рассказ за рассказом оживает в воображении людей, которые перелистывают страницы с ироничными историями и представляют себя их героями.
В каких комедийных ситуациях окажутся читатели и что будет с произведениями автора после такого успеха? Андрей Мерзликин, Любовь Аксенова, Владислав Лешкевич из группы «Каста» в народной комедии Михаила Сегала — фильм «Рассказы» смотреть онлайн в хорошем качестве можно на нашем сервисе.
Рейтинг
- МСРежиссёр
Михаил
Сегал
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актёр
Игорь
Угольников
- ТМАктриса
Тамара
Миронова
- Актёр
Константин
Юшкевич
- ДНАктриса
Дарья
Носик
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- ВЛАктёр
Владислав
Лешкевич
- СФАктёр
Сергей
Фетисов
- Актриса
Елена
Нестерова
- Актёр
Василий
Мичков
- МССценарист
Михаил
Сегал
- Продюсер
Анастасия
Кавуновская
- АКПродюсер
Андрей
Кретов
- АППродюсер
Александр
Плотников
- ВКХудожник
Владимир
Купцов
- МСМонтажёр
Михаил
Сегал
- ЭМОператор
Эдуард
Мошкович
- АПКомпозитор
Анджей
Петрас