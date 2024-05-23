Рассказы (фильм, 2012) смотреть онлайн

Остроумные рассказы оживают в воображении людей, которые их читают. Хлесткая сатира на общество с легкой подачей, открывшая Любови Аксеновой дорогу в большое кино.



Талантливый писатель приносит издателю сборник рассказов. Однако тот смотрит на них скептически: малую форму плохо покупают, чаще делая выбор в пользу романов. Так что рукопись отправляется в мусорную корзину. Там ее находит заскучавшая секретарша, а потом книга оказывается в руках и других сотрудников. Рассказ за рассказом оживает в воображении людей, которые перелистывают страницы с ироничными историями и представляют себя их героями.



В каких комедийных ситуациях окажутся читатели и что будет с произведениями автора после такого успеха? Андрей Мерзликин, Любовь Аксенова, Владислав Лешкевич из группы «Каста» в народной комедии Михаила Сегала — фильм «Рассказы»


