Рассказы (фильм, 2012) смотреть онлайн

7.52012, Рассказы
Комедия, Драма105 мин18+

О фильме

Остроумные рассказы оживают в воображении людей, которые их читают. Хлесткая сатира на общество с легкой подачей, открывшая Любови Аксеновой дорогу в большое кино.

Талантливый писатель приносит издателю сборник рассказов. Однако тот смотрит на них скептически: малую форму плохо покупают, чаще делая выбор в пользу романов. Так что рукопись отправляется в мусорную корзину. Там ее находит заскучавшая секретарша, а потом книга оказывается в руках и других сотрудников. Рассказ за рассказом оживает в воображении людей, которые перелистывают страницы с ироничными историями и представляют себя их героями.

В каких комедийных ситуациях окажутся читатели и что будет с произведениями автора после такого успеха? Андрей Мерзликин, Любовь Аксенова, Владислав Лешкевич из группы «Каста» в народной комедии Михаила Сегала — фильм «Рассказы» смотреть онлайн в хорошем качестве можно на нашем сервисе.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

