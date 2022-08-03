Анна и Николай живут в любви и согласии. Она работает врачом-травматологом, ее муж развивает свой авторемонтный бизнес. Если бы денег в семье было больше, их жизнь стала бы легче. Однако они все равно довольны тем, что имеют. Ведь главное в семье есть любовь, остальное приложиться.

