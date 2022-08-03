Любовь, которой не было
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Любовь, которой не было

Любовь, которой не было (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.72015, Любовь, которой не было
Мелодрама92 мин12+

О фильме

Анна и Николай живут в любви и согласии. Она работает врачом-травматологом, ее муж развивает свой авторемонтный бизнес. Если бы денег в семье было больше, их жизнь стала бы легче. Однако они все равно довольны тем, что имеют. Ведь главное в семье есть любовь, остальное приложиться.

Страна
Беларусь, Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь, которой не было»