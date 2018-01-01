Wink
Фильмы
Любовь, которой не было
Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь, которой не было»

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь, которой не было»

Режиссёры

Павел Снисаренко

Павел Снисаренко

Режиссёр

Актёры

Елена Оболенская

Елена Оболенская

АктрисаАнна
Святослав Астрамович

Святослав Астрамович

АктёрБорис
Максим Кречетов

Максим Кречетов

АктёрНиколай
Руслан Чернецкий

Руслан Чернецкий

Актёр
Анна Полупанова

Анна Полупанова

Актриса
Татьяна Чердынцева

Татьяна Чердынцева

АктрисаОльга
Тамара Миронова

Тамара Миронова

АктрисаТатьяна Филипповна
Александр Кашперов

Александр Кашперов

АктёрЯков Сергеевич
Анатолий Терпицкий

Анатолий Терпицкий

Актёр
Александр Ткаченок

Александр Ткаченок

Актёр

Сценаристы

Екатерина Андерсон

Екатерина Андерсон

Сценарист

Продюсеры

Александр Кушаев

Александр Кушаев

Продюсер
Егор Юзбашев

Егор Юзбашев

Продюсер

Операторы

Геннадий Немых

Геннадий Немых

Оператор

Композиторы

Владимир Сайко

Владимир Сайко

Композитор