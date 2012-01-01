Мамочка моя. Серия 2
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Мамочка моя (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.32012, Мамочка моя. Серия 2
Драмы, Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Елена мечтала выйти замуж за аспиранта Костю, а стала женой Петра – не по своей воле! Родилась дочь, но Елена так и не смогла полюбить жестокого деревенского мужика. Однажды муж избил ее до полусмерти. Истекая кровью, женщина бежала из дома. Так начались скитания Елены. Много испытаний уготовила ей судьба: встречу с цыганами, жизнь в монастыре, работу гувернанткой в доме криминального авторитета. Она была готова перенести любые трудности, лишь бы забрать у мужа-изувера любимую дочь. А потом пришло известие, что Петр и ее малышка погибли в горящем доме.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы, Мини-сериалы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Мамочка моя»

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