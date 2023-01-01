Пламя (фильм, 1974) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Январь 1944 года, под контролем партизан находится шестьдесят процентов территории Белоруссии. По приказу Гитлера против партизанских отрядов планируется организовать масштабное наступление. Для сдерживания карательного войска советское правительство решает направить в особую зону, находящуюся в тылу врага, двенадцать партизанских бригад под командованием Лагуна Виктора Леоновича. Партизаны строят укрепления, роют траншеи и танковые рвы. Немецкий генерал-полковник Ганс Рейнгардт планирует уничтожить партизан за десять дней, использовав при этом части шести дивизий, не считая охранных батальонов и полков СС. Советским партизанам предстоит вступить в неравную схватку с врагом, многократно превосходящим их как в численности, так и военной технике.
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Информация
Рейтинг
- ВЧРежиссёр
Виталий
Четвериков
- ЮКАктёр
Юрий
Каюров
- Актёр
Леонид
Неведомский
- АШАктёр
Антанас
Шурна
- Актёр
Михаил
Глузский
- ПГАктёр
Петр
Глебов
- ВКАктёр
Владимир
Козел
- ЕШАктёр
Евгений
Шутов
- РХАктёр
Роман
Хомятов
- АФАктёр
Афанасий
Федоров
- ВБАктёр
Виталий
Базин
- ФКСценарист
Федор
Конев
- ВХСценарист
Владимир
Халип
- ГБСценарист
Геннадий
Буравкин
- СТПродюсер
Симион
Тульман
- ВППродюсер
Виктор
Поршнев
- АСАктёр дубляжа
Алексей
Сафонов
- ААМонтажёр
А.
Антипова
- БООператор
Борис
Олифер
- АМКомпозитор
Алексей
Муравлёв