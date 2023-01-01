Пламя (фильм, 1974) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Январь 1944 года, под контролем партизан находится шестьдесят процентов территории Белоруссии. По приказу Гитлера против партизанских отрядов планируется организовать масштабное наступление. Для сдерживания карательного войска советское правительство решает направить в особую зону, находящуюся в тылу врага, двенадцать партизанских бригад под командованием Лагуна Виктора Леоновича. Партизаны строят укрепления, роют траншеи и танковые рвы. Немецкий генерал-полковник Ганс Рейнгардт планирует уничтожить партизан за десять дней, использовав при этом части шести дивизий, не считая охранных батальонов и полков СС. Советским партизанам предстоит вступить в неравную схватку с врагом, многократно превосходящим их как в численности, так и военной технике.



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