Ночной пассажир (фильм, 1961) смотреть онлайн
1961, Nochnoy passazhir
Детектив42 мин18+
О фильме
Парижский журналист Жорж Прадье, едущий на съёмки фильма, по просьбе своей знакомой соглашается подвезти на своей машине алжирца. Он узнаёт, что в сумке, с которой не расстаётся его пассажир, сорок четыре миллиона франков, собранных в фонд помощи сражающемуся Алжиру.
- МЗРежиссёр
Манос
Захариас
- БИАктёр
Борис
Иванов
- МЗАктёр
Манос
Захариас
- МФАктриса
Марина
Фигнер
- ВПАктёр
Владимир
Пицек
- ПСАктёр
Петр
Соболевский
- ВКАктёр
Витя
Комонов
- ВФАктёр
Владимир
Ферапонтов
- ЮВАктёр
Юрий
Воронков
- ГСАктёр
Георгий
Светлани
- СТАктёр
Сергей
Тихонравов
- ВЧАктриса
Виктория
Чаева
- НГАктёр
Николай
Граббе
- АЮСценарист
Александр
Юровский
- МПСценарист
Морис
Понс
- ВКМонтажёр
Валентина
Кулагина
- ГКОператор
Георгий
Куприянов
- ЭОКомпозитор
Эдгар
Оганесян