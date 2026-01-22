Ночной пассажир (фильм, 1961) смотреть онлайн

Ночной пассажир
1961, Nochnoy passazhir
Детектив42 мин18+
О фильме

Парижский журналист Жорж Прадье, едущий на съёмки фильма, по просьбе своей знакомой соглашается подвезти на своей машине алжирца. Он узнаёт, что в сумке, с которой не расстаётся его пассажир, сорок четыре миллиона франков, собранных в фонд помощи сражающемуся Алжиру.

Страна
СССР
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

