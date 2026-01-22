Предварительное расследование (фильм, 1978) смотреть онлайн

Дальневосточный милиционер Сережкин, герой фильмов «Хозяин тайги» и «Пропажа свидетеля», теперь уже капитан. На сей раз он расследует сложное дело о пропавших плотах с лесом, о драке лесорубов с бригадиром Чубатовым и о пожаре на лесоскладе. Все три дела оказываются в одной связке: злоумышленники пытаются все свалить на бригадира. Но Сережкин на то и опытный сыщик, чтобы во всем разобраться и спасти честного человека от тюрьмы.

