Предварительное расследование (фильм, 1978) смотреть онлайн

Криминал88 мин6+
О фильме
Дальневосточный милиционер Сережкин, герой фильмов «Хозяин тайги» и «Пропажа свидетеля», теперь уже капитан. На сей раз он расследует сложное дело о пропавших плотах с лесом, о драке лесорубов с бригадиром Чубатовым и о пожаре на лесоскладе. Все три дела оказываются в одной связке: злоумышленники пытаются все свалить на бригадира. Но Сережкин на то и опытный сыщик, чтобы во всем разобраться и спасти честного человека от тюрьмы.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АРРежиссёр
Андрей
Разумовский
- Актёр
Валерий
Золотухин
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- НРАктриса
Надежда
Репина
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- ВШАктёр
Виктор
Шульгин
- ИААктриса
Ия
Арепина
- ЛЧАктёр
Леонид
Чубаров
- ОГАктёр
Олег
Голубицкий
- ВГАктёр
Валентин
Грачёв
- ЮИАктёр
Юрий
Ильянов
- АМАктриса
Алла
Мещерякова
- ММАктёр
Максим
Мунзук
- ИСАктёр
Иван
Савкин
- ГЮАктёр
Георгий
Юматов
- ВРАктёр
Владимир
Разумовский
- ВПАктриса
Вера
Петрова
- АТАктёр
Александр
Тавакай
- БМСценарист
Борис
Можаев
- ЛКМонтажёр
Л.
Князева
- ББОператор
Борис
Брожовский
- ИЕКомпозитор
Игорь
Ефремов