Биография

Андрей Разумовский — советский и российский продюсер и режиссер. Лауреат премии «Ника», Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Родился в Москве 3 апреля 1948 года. Впервые с миром кинематографа Андрей Разумовский соприкоснулся в конце 60-х годов прошлого века, когда получил работу ассистента режиссера на съемочной площадке фильма Василия Шукшина «Странные люди». Там же, в одной из новелл картины, он сыграл роль туриста. Окончив в 1973 году ВГИК, Андрей Разумовский стал работать режиссером. Под его руководством в последующие годы среди прочих были сняты такие ленты, как «Предварительное расследование», «В распутицу» и «Такая жесткая игра — хоккей». А в 1988 году Андрей Разумовский основал одну из первых в СССР независимых кинокомпаний «Фора-фильм». Так в стране получило развитие «кооперативное кино», а сам Разумовский стал одним из главных продюсеров этого явления. Впоследствии он будет причастен к созданию более 20 разноплановых картин, среди которых будут как яркие образчики независимого кино («Мордашка»), так и ставшие уже классикой российского кинематографа картины «Всё будет хорошо!» и «Письма к Эльзе».