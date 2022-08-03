Для того, чтобы избавиться от старых проблем, Антипова создает ряд новых сложностей. Бывший возлюбленный Юлии решает добиваться своей цели и приступает к «активному наступлению». Макеев просто оказался не в том месте и не в то время. Вадим Казанцев настроен негативно по отношению к дружбе со вторым тренером команды, его терпению приходит конец. Мать Мишиной возлюбленной переосмысливает свою жизнь, понимает, что прошлые поступки способны рассказать о человеке многое. Смотрите бесплатно сериал «Молодежка» 1 сезон 34 серию в хорошем качестве на онлайн-сервисе Wink, следите за жизнью главных героев, не упускайте ни секунды.

