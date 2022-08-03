Молодежка. Сезон 1. Серия 34
Wink
Сериалы
Молодежка
1-й сезон
34-я серия

Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 34 смотреть онлайн бесплатно

9.52013, Молодежка. Сезон 1. Серия 34
Драма, Спортивный18+

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О сериале

Для того, чтобы избавиться от старых проблем, Антипова создает ряд новых сложностей. Бывший возлюбленный Юлии решает добиваться своей цели и приступает к «активному наступлению». Макеев просто оказался не в том месте и не в то время. Вадим Казанцев настроен негативно по отношению к дружбе со вторым тренером команды, его терпению приходит конец. Мать Мишиной возлюбленной переосмысливает свою жизнь, понимает, что прошлые поступки способны рассказать о человеке многое. Смотрите бесплатно сериал «Молодежка» 1 сезон 34 серию в хорошем качестве на онлайн-сервисе Wink, следите за жизнью главных героев, не упускайте ни секунды.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»