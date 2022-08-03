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Молодежка
4-й сезон

Молодежка (сериал, 2015) сезон 4 смотреть онлайн

9.52015, Молодежка. Сезон 4 52 серии
Драма, Спортивный18+

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О сериале

Сборная молодежной лиги оправляется после позорного проигрыша канадцам. Переживут ли игроки и тренер такой удар по репутации — увидите в 4 сезоне «Молодежки» онлайн на Wink.

Члены команды «Медведи», игравшие в Квебеке, возвращаются домой. Им сложно смириться с поражением, но основной удар приходится на Макеева — его увольняют с поста тренера сборной молодежной лиги. Это место занимает его давний противник — Стрельцов. Тем временем Казанцев после коррупционного скандала возвращается на должность спортивного директора «Медведей», а Антипов никак не может справиться с приступами гнева.

Есть ли место любимым героям в новой сборной Стрельцова, увидите в сериале «Молодежка», посмотрев его в видеосервисе Wink в хорошем качестве онлайн.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»