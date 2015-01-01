Молодежка (сериал, 2015) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сборная молодежной лиги оправляется после позорного проигрыша канадцам. Переживут ли игроки и тренер такой удар по репутации — увидите в 4 сезоне «Молодежки» онлайн на Wink. Члены команды «Медведи», игравшие в Квебеке, возвращаются домой. Им сложно смириться с поражением, но основной удар приходится на Макеева — его увольняют с поста тренера сборной молодежной лиги. Это место занимает его давний противник — Стрельцов. Тем временем Казанцев после коррупционного скандала возвращается на должность спортивного директора «Медведей», а Антипов никак не может справиться с приступами гнева. Есть ли место любимым героям в новой сборной Стрельцова, увидите в сериале «Молодежка», посмотрев его в видеосервисе Wink в хорошем качестве онлайн.



Сериал Молодежка 4 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.