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2-й сезон

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн

9.52014, Молодежка. Сезон 2 41 серия
Драмы, Русские16+

Сезоны и серии

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Сюжет

Место в МХЛ, которое с таким трудом выбили «Медведи», под угрозой. Команде предстоит еще один турнир, который станет центральным в сюжете 2 сезона «Молодежки», доступного к просмотру онлайн в хорошем качестве на Wink.

Тренер Сергей Макеев делится с ребятами печальной новостью: МХЛ передумала увеличивать количество играющих команд. Теперь четыре претендента на одно место в лиге должны сразиться в специальном турнире. А у Щукина, как назло, обнаружены проблемы с сердцем. Тем временем Сергей и Юлия не спешат рассказывать Антону о своих отношениях.

Понаблюдать за ходом турнира и личными переживаниями игроков и их близких онлайн можно в сериале «Молодежка» на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»

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