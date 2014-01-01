Молодежка. Сезон 2. Серия 10
Wink
Сериалы
Молодежка
2-й сезон
10-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 10
Драма16+

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О сериале

Из-за возникших в университете проблем, Андрей Кисляк обращается за помощью к Казанцеву, а Яну ждет серьезное судебное разбирательство. «Медведи» отправляются на важный выездной матч, где ребят ждет неприятное поражение. Кисляку и Мише удается тайным образом «похитить» Алину на один вечер из больницы, но об этом узнает ее мама. Тем временем Сема с первых полученных денег, решается купить Рите подарок, который ей крайне необходим. Что будет происходить дальше – заходите на онлайн-сервис на Wink смотрите внимательно сериал «Молодежка» 2 сезон 10 серия в хорошем качестве, будет очень жарко!

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»