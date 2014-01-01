Молодежка. Сезон 2. Серия 37
Wink
Сериалы
Молодежка
2-й сезон
37-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 37 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 37
Драма16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон

О сериале

«Медведи» одерживают очередную достойную победу и выходят в финал Кубка Вызова. Тем временем Кисляк просит у отца Яны разрешение на руку и сердце его дочери и в ответ получает согласие! Через третьих лиц, Казанцеву удается узнать, что все это время Жилин водил его за нос, а деньги переводились в абсолютно другой банк. Антона ждет новость, она полностью изменит его жизнь. Миша открывает отцу глаза на Анну, рассказывая на что она действительно потратила деньги с продажи квартиры. Чтобы узнать, что происходило с героями дальше смотрите онлайн сериал «Молодежка» 2 сезон 37 серия в хорошем качестве на Wink. Не пропустите – будет интересно!

Сериал Молодежка 2 сезон 37 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»