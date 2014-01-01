Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 37 смотреть онлайн бесплатно

«Медведи» одерживают очередную достойную победу и выходят в финал Кубка Вызова. Тем временем Кисляк просит у отца Яны разрешение на руку и сердце его дочери и в ответ получает согласие! Через третьих лиц, Казанцеву удается узнать, что все это время Жилин водил его за нос, а деньги переводились в абсолютно другой банк. Антона ждет новость, она полностью изменит его жизнь. Миша открывает отцу глаза на Анну, рассказывая на что она действительно потратила деньги с продажи квартиры. Чтобы узнать, что происходило с героями дальше смотрите онлайн сериал «Молодежка» 2 сезон 37 серия в хорошем качестве на Wink. Не пропустите – будет интересно!



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