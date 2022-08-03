Молодежка. Сезон 2. Серия 39
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Сериалы
Молодежка
2-й сезон
39-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 39 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 39
Драма, Спортивный18+

Сезоны и серии

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О сериале

Виктории Олеговне удается открыть глаза отцу Мише на Анну. Оказывается, что ее вклад в банке составляет всего пять тысяч рублей, а всю остальную сумму она потратила. Тем временем Жилин покидает пост спортивного директора и готовит холодную месть Казанцеву. Кисляк старший помогает решить проблемы с усыновлением Пашки и в скором времени Сергей и Юлия официально станут родителями. К тому же Макеев узнает причину, по которой Антипов и Андрей нарушили режим, поэтому ребята возвращаются в игру! Если вам интересно, как дальше будет развиваться события, смотрите онлайн бесплатно сериал «Молодежка» 2 сезон 39 серия в хорошем качестве на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»