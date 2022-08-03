Виктории Олеговне удается открыть глаза отцу Мише на Анну. Оказывается, что ее вклад в банке составляет всего пять тысяч рублей, а всю остальную сумму она потратила. Тем временем Жилин покидает пост спортивного директора и готовит холодную месть Казанцеву. Кисляк старший помогает решить проблемы с усыновлением Пашки и в скором времени Сергей и Юлия официально станут родителями. К тому же Макеев узнает причину, по которой Антипов и Андрей нарушили режим, поэтому ребята возвращаются в игру! Если вам интересно, как дальше будет развиваться события, смотрите онлайн бесплатно сериал «Молодежка» 2 сезон 39 серия в хорошем качестве на Wink.

