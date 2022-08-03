После ухода Димы Щукина основным вратарем команды становится Сеня, а «Медведей» ждет решающий матч за место в МХЛ. Тем временем Алина сообщает Мише о поступившем к ней предложении и принимает окончательное решение. У главного спонсора клуба появляются серьезные проблемы с законом, что ставит под вопрос существование команды. За это дело берется отец Андрея Кисляка и всячески пытается помочь Калинину. Сергей Петрович просит поддержку у мэра города, но его ожидает отказ. Если вам интересно, какая судьба ждет «Медведей», то смотрите онлайн бесплатно сериал «Молодежка» 2 сезон 4 серия на Wink.

