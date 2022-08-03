Молодежка. Сезон 2. Серия 4
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Молодежка
2-й сезон
4-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 4
Драма, Спортивный18+

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О сериале

После ухода Димы Щукина основным вратарем команды становится Сеня, а «Медведей» ждет решающий матч за место в МХЛ. Тем временем Алина сообщает Мише о поступившем к ней предложении и принимает окончательное решение. У главного спонсора клуба появляются серьезные проблемы с законом, что ставит под вопрос существование команды. За это дело берется отец Андрея Кисляка и всячески пытается помочь Калинину. Сергей Петрович просит поддержку у мэра города, но его ожидает отказ. Если вам интересно, какая судьба ждет «Медведей», то смотрите онлайн бесплатно сериал «Молодежка» 2 сезон 4 серия на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»