Молодежка. Сезон 2. Серия 1
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Молодежка
2-й сезон
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Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 1
Драма16+

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О сериале

Первый сезон многосерийного сериала «Молодежка» заканчивается приглашением от Вячеслава Фетисова играть «Медведям» в Молодежной Хоккейной Лиге. Ребята оканчивают школу, отмечают выпускной и полностью погружены в подготовку к ЕГЭ. Неожиданным для всех становится звонок от главного тренера Сергея Макеева, в котором он сообщает о незапланированной тренировке. Сам Сергей готовится к свадьбе. Руководством МХЛ было принято решение провести серию матчей. Команда-победительница получит заслуженное место в Лиге. Кроме того, основной вратарь Дмитрий Щукин узнает о серьезных проблемах с сердцем, что ставит под угрозу его карьеру как хоккеиста. Если вам интересно, что происходило дальше, смотрите сериал «Молодежка» 2 сезон 1 серия на Wink в хорошем качестве онлайн.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»