Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 38 смотреть онлайн бесплатно

Если вам интересно, как дальше будут развиваться события в сериале «Молодежка» – смотрите бесплатно, онлайн 2 сезон 38 серию на Wink. В этой серии спортсмены приезжают в столицу на финальную игру. По мнению Казанцева Калинин очень дешево распродает акции клуба. Он делится этим с Жилиным и предлагает ему стать одним из акционеров. Тем временем Алина видит, как новая жена отца Миши совершает покупку в ювелирном магазине на крупную сумму. Кисляк и Антипов, нарушая спортивный режим, отправляются отмечать будущее отцовство Антона, но попадают в драку. За такой необдуманный поступок ребята будут серьезно наказаны.



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