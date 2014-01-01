Молодежка. Сезон 2. Серия 38
Wink
Сериалы
Молодежка
2-й сезон
38-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 38 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 38
Драма16+

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О сериале

Если вам интересно, как дальше будут развиваться события в сериале «Молодежка» – смотрите бесплатно, онлайн 2 сезон 38 серию на Wink. В этой серии спортсмены приезжают в столицу на финальную игру. По мнению Казанцева Калинин очень дешево распродает акции клуба. Он делится этим с Жилиным и предлагает ему стать одним из акционеров. Тем временем Алина видит, как новая жена отца Миши совершает покупку в ювелирном магазине на крупную сумму. Кисляк и Антипов, нарушая спортивный режим, отправляются отмечать будущее отцовство Антона, но попадают в драку. За такой необдуманный поступок ребята будут серьезно наказаны.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»