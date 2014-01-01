Молодежка. Сезон 2. Серия 15
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Сериалы
Молодежка
2-й сезон
15-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 15
Драма16+

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О сериале

В честь прихода в команду Алексей Смирнов организовывает вечер в спорт-баре для того, чтобы поближе познакомиться с ребятами. Марина соглашается на предложение Жилина завести роман с новоприбывшим, для того чтобы узнать настоящую причину его ухода из «Сокола». Юлия продолжает ревновать Сергея к тренеру по фигурному катанию, но тем временем сама Алена не перестает пытаться завоевать его сердце. Макеев узнает, что «спонсор» клуба, которого представил ему Казанцев, является простым механиком. К тому же, в результате драки, Сема получает травму. Если вам интересно, что будет происходить дальше, заходите на онлайн-сервис Wink и начинайте онлайн смотреть сериал «Молодежка» 2 сезон 15 серию.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»