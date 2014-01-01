Молодежка. Сезон 2. Серия 34
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Сериалы
Молодежка
2-й сезон
34-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 34 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 34
Драма16+

Сезоны и серии

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О сериале

Сема подает заявку на телешоу, на съемки которого Рита отправляется в Москву. Тем временем Михаил узнает, что новая жена отца не открывала вклад в банке, а купила на эти деньги машину своему зятю. Макееву и Юле, становится известно, что женщина, представившаяся мамой Паши, является обыкновенной мошенницей и находится в заговоре с директрисой детского дома. На свадьбе Миши и Алины, Костров случайным образом сталкивается с той самой девушкой, за которую заступался на улице. Для того чтобы узнать, что ждет героев дальше смотрите онлайн сериал «Молодежка» 2 сезон 34 серия в хорошем качестве на Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»