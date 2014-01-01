Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 33 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Если вам интересно, как дальше будет развиваться события, смотрите онлайн бесплатно сериал «Молодежка» 2 сезон 33 серия в хорошем качестве на Wink. Мама Паши требует миллион рублей за усыновление сына, угрожая тем, что сама заберет ребенка. Макеев обращается к Калинину, с просьбой одолжить эту заоблачную сумму. Михаил интересуется – куда его отец и новая спутница Анна вложили полученные от квартиры деньги. Жилину удается обманным путем заставить подписать Назарова контракт с хоккейным клубом «Арсенал». Рита сильно переживает насчет своего внешнего вида, думая, что она больше похожа на парня, нежели на девушку. Тем временем у Кисляка и Яны завязываются романтические отношения.



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