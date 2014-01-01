Молодежка. Сезон 2. Серия 35
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Молодежка
2-й сезон
35-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 35 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 35
Драма16+

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О сериале

«Медведей» ждет первая серьезная игра Кубка Вызова против «Ледяных королей». Главным тренером команды-противника является Максим Стрельцов, тот самый игрок, который нанес Макееву травму в НХЛ. Впервые за долгие годы они столкнутся лбами и будут бороться за главный приз чемпионата. Костров решается назначить встречу той самой загадочной девушке – саксофонистке. Кажется, Саша влюбился! Тем временем Пашка приезжает провести папу в дорогу и пожелать ему удачи на следующем матче. Для того чтобы узнать, что происходило с героями дальше смотрите онлайн сериал «Молодежка» 2 сезон 35 серия в хорошем качестве на Wink. Не пропустите – будет интересно!

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»