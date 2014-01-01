Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн бесплатно
9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 13
Драма16+
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Молодежка
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Молодежка
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О сериале
Андрей отказывается от серьезного предложения, тем самым сильно разозлив Казанцева. Вместе с этим Сема задумывается о свадьбе с Ритой и советуется насчет своего решения с родителями. Из-за невнимательности Оли, на сайте появляется фотография, которая ставит под угрозу брак ее отца и матери. У «Медведей» пополнение: в команду приходит новый защитник Алексей Смирнов, сын известного олигарха. С первых минут тренировки он показывает сильную игру, удивив ребят. Для того чтобы узнать, что происходило дальше смотрите онлайн сериал «Молодежка» 2 сезон 13 серия в хорошем качестве на Wink.
Сериал Молодежка 2 сезон 13 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- АГРежиссёр
Андрей
Головков
- Актёр
Денис
Никифоров
- Актёр
Михаил
Жигалов
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- СГАктёр
Сергей
Габриэлян
- Актёр
Владимир
Зайцев
- Актёр
Сергей
Комаров
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- КЛАктриса
Ксения
Лаврова-Глинка
- Актриса
Серафима
Низовская
- ВААктриса
Валентина
Ананьина
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АБСценарист
Александр
Булынко
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Се�ргей
Олехник
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- САПродюсер
Сергей
Арланов
- ЮКХудожник
Юрий
Карасик
- ВДХудожник
Владимир
Дудкин
- ССХудожница
Сарине
Саакян
- БЛМонтажёр
Борис
Ликин
- ДГМонтажёр
Дарел
Гоможа
- СКОператор
Сергей
Киселев
- ДСОператор
Денис
Саидов
- Композитор
Леонид
Ленер