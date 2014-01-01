Молодежка. Сезон 2. Серия 13
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Сериалы
Молодежка
2-й сезон
13-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 13
Драма16+

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О сериале

Андрей отказывается от серьезного предложения, тем самым сильно разозлив Казанцева. Вместе с этим Сема задумывается о свадьбе с Ритой и советуется насчет своего решения с родителями. Из-за невнимательности Оли, на сайте появляется фотография, которая ставит под угрозу брак ее отца и матери. У «Медведей» пополнение: в команду приходит новый защитник Алексей Смирнов, сын известного олигарха. С первых минут тренировки он показывает сильную игру, удивив ребят. Для того чтобы узнать, что происходило дальше смотрите онлайн сериал «Молодежка» 2 сезон 13 серия в хорошем качестве на Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»