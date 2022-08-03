Молодежка. Сезон 2. Серия 8
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Сериалы
Молодежка
2-й сезон
8-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 8
Драма, Спортивный18+

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О сериале

Миша пытается любыми способами навестить Алину, но ее мама категорически запрещает появляться ему больнице. Новый спортивный директор «Медведей» вместе с Романенко строят коварный план против Казанцева. Тем временем ребята продолжают усиленно тренироваться и готовится к важной серии матчей. Руководство команды проводит пресс-конференцию, а ее саму ждет первая игра в МХЛ, во время которой Макеев знакомится с новыми спонсорами клуба. Вместе с этим, Яна и Саша Костров, по своей невнимательности, попадают в ДТП. Чтобы узнать, что происходило дальше смотрите онлайн сериал «Молодежка» 2 сезон 8 серия в хорошем качестве на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»