Миша пытается любыми способами навестить Алину, но ее мама категорически запрещает появляться ему больнице. Новый спортивный директор «Медведей» вместе с Романенко строят коварный план против Казанцева. Тем временем ребята продолжают усиленно тренироваться и готовится к важной серии матчей. Руководство команды проводит пресс-конференцию, а ее саму ждет первая игра в МХЛ, во время которой Макеев знакомится с новыми спонсорами клуба. Вместе с этим, Яна и Саша Костров, по своей невнимательности, попадают в ДТП. Чтобы узнать, что происходило дальше смотрите онлайн сериал «Молодежка» 2 сезон 8 серия в хорошем качестве на Wink.

