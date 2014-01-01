Молодежка. Сезон 2. Серия 5
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Молодежка
2-й сезон
5-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 5
Драма16+

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О сериале

В связи с возникшими в клубе проблемами, у команды появились новые спонсоры и спортивный директор. Тем временем из-за интриги с дочкой одного из педагогов, Андрей Кисляк попадает в списки на отчисление из университета. Отец Риты категорически против ее занятий хоккеем, поэтому она задумывается об уходе из команды. До отъезда Алины в Москву остаются считанные дни. Ребята подписывают первые контракты, но некоторых не устраивает указанная в них сумма. Чтобы узнать, что происходило дальше начинайте смотреть онлайн сериал «Молодежка» 2 сезон 5 серия в хорошем качестве на онлайн-сервисе Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»