Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

В следствие неудачной поддержки Алина получает серьезную травму, что ставит под угрозу ее карьеру. В произошедшем мама и партнер Алины винят Мишу. Андрей Кисляк пытается решить вопросы с отчислением, что у него плохо получается. Тем временем «Медведи» усиленно готовятся к важной серии матчей, а второй тренер команды Романенко пытается наладить отношения с Казанцевым. Вместе с тем, Рита усердно скрывает от отца место ее учебы, в чем ей помогает Сема. Если вам интересно, что будет происходить дальше, заходите на онлайн-сервис Wink и начинайте бесплатно смотреть сериал «Молодежка» 2 сезон 7 серию.



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