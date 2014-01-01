Молодежка. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
Молодежка
2-й сезон
7-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 7
Драма16+

Сезоны и серии

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О сериале

В следствие неудачной поддержки Алина получает серьезную травму, что ставит под угрозу ее карьеру. В произошедшем мама и партнер Алины винят Мишу. Андрей Кисляк пытается решить вопросы с отчислением, что у него плохо получается. Тем временем «Медведи» усиленно готовятся к важной серии матчей, а второй тренер команды Романенко пытается наладить отношения с Казанцевым. Вместе с тем, Рита усердно скрывает от отца место ее учебы, в чем ей помогает Сема. Если вам интересно, что будет происходить дальше, заходите на онлайн-сервис Wink и начинайте бесплатно смотреть сериал «Молодежка» 2 сезон 7 серию.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»