Молодежка. Сезон 2. Серия 21
Wink
Сериалы
Молодежка
2-й сезон
21-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 21 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 21
Драма16+

Сезоны и серии

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О сериале

Линия Юлии с возлюбленным интригует. Если желаете в хорошем качестве смотреть сериал «Молодежка» 2 сезон 21 серию, тогда переходите на удобный онлайн-сервис Wink. В этой серии вы узнаете о том, как Сергей Макеев попытается мириться с Антиповой. Андрею Кисляку очень сложно, он тяжело переживает свой неприятный уход из команды. Его не готовы морально поддержать, главный тренер обижен. Он не называет реальную причину, из-за которой не смог приехать на матч команды. Казанцев не способен мириться с тем, что Макеев – главный тренер и разными путями провоцирует его. Сергею придется драться.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»