Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 21 смотреть онлайн бесплатно

Линия Юлии с возлюбленным интригует. Если желаете в хорошем качестве смотреть сериал «Молодежка» 2 сезон 21 серию, тогда переходите на удобный онлайн-сервис Wink. В этой серии вы узнаете о том, как Сергей Макеев попытается мириться с Антиповой. Андрею Кисляку очень сложно, он тяжело переживает свой неприятный уход из команды. Его не готовы морально поддержать, главный тренер обижен. Он не называет реальную причину, из-за которой не смог приехать на матч команды. Казанцев не способен мириться с тем, что Макеев – главный тренер и разными путями провоцирует его. Сергею придется драться.



Сериал Молодежка 2 сезон 21 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.