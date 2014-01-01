Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 25 смотреть онлайн бесплатно

Жилин – изворотлив и хитер, способен на многое ради денег. Он с Вадимом и Романенко готов продавать за большие суммы игроков команды в другие клубы для собственной выгоды. Макеев конфликтует с этой «троицей», он против продажи игроков. Сергей – ответственный, правдолюбивый тренер и не готов «раскидываться» играми. Он просит их этого не делать, так как это навредит «Медведям» и профессиональному росту игроков. Заговорщики готовы на многое, они решили специально травмировать одного из основных хоккеистов. Если хотите в хорошем качестве смотреть сериал «Молодежка» 2 сезон 25 серию, переходите на удобный онлайн-сервис Wink и насаждайтесь жизнью любимых героев.



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