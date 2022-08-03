Молодежка. Сезон 2. Серия 3
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2-й сезон
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Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 3
Драма, Спортивный18+

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О сериале

После разговора с Василием Геннадиевичем, Дима принимает серьезное для себя решение, а Егор отправляется на медицинское обследование. Тем временем «Медведи» начинают подготовку к важной выездной игре, а Алина сообщает Мише о поступившем ей предложении. Главный тренер Сергей Макеев наслаждается счастливой семейной жизнью и задумывается о наследнике. Спустя долгое время, Марина возвращается в группу поддержки, что не нравится Егору. У хозяина клуба Олега Калинина появились большие неприятности, которые он усиленно пытается решить. Если вам действительно интересно, что будет происходить дальше, то смотрите онлайн сериал «Молодежка» 2 сезон 3 серия в хорошем качестве на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»