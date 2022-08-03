После разговора с Василием Геннадиевичем, Дима принимает серьезное для себя решение, а Егор отправляется на медицинское обследование. Тем временем «Медведи» начинают подготовку к важной выездной игре, а Алина сообщает Мише о поступившем ей предложении. Главный тренер Сергей Макеев наслаждается счастливой семейной жизнью и задумывается о наследнике. Спустя долгое время, Марина возвращается в группу поддержки, что не нравится Егору. У хозяина клуба Олега Калинина появились большие неприятности, которые он усиленно пытается решить. Если вам действительно интересно, что будет происходить дальше, то смотрите онлайн сериал «Молодежка» 2 сезон 3 серия в хорошем качестве на Wink.

