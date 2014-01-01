Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 20 смотреть онлайн бесплатно
9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 20
Драмы16+
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Сюжет
Главный тренер «Медведей» продолжает игнорировать распоряжение Казанцева, убирает Смирнова из второго звена. Впервые за несколько месяцев после получения травмы, Алина, под постоянным присмотром тренера, решается выйти на лед. Юлия принимает решение уйти от Макеева, а Антипов всерьез намерен отомстить обидчикам своей девушки. Виктория признается Кострову в своей симпатии к Кисляку, что становится для него большим потрясением. Для того чтобы узнать, что происходило с героями дальше смотрите онлайн сериал «Молодежка» 2 сезон 20 серия в хорошем качестве на Wink. Не пропустите – будет весело!
Сериал Молодежка 2 сезон 20 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- АГРежиссёр
Андрей
Головков
- Актёр
Денис
Никифоров
- Актёр
Михаил
Жигалов
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- СГАктёр
Сергей
Габриэлян
- Актёр
Владимир
Зайцев
- Актёр
Сергей
Комаров
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- КЛАктриса
Ксения
Лаврова-Глинка
- Актриса
Серафима
Низовская
- ВААктриса
Валентина
Ананьина
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АБСценарист
Александр
Булынко
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- САПродюсер
Сергей
Арланов
- ЮКХудожник
Юрий
Карасик
- ВДХудожник
Владимир
Дудкин
- ССХудожница
Сарине
Саакян
- БЛМонтажёр
Борис
Ликин
- ДГМонтажёр
Дарел
Гоможа
- СКОператор
Сергей
Киселев
- ДСОператор
Денис
Саидов
- Композитор
Леонид
Ленер