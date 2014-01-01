Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Главный тренер «Медведей» продолжает игнорировать распоряжение Казанцева, убирает Смирнова из второго звена. Впервые за несколько месяцев после получения травмы, Алина, под постоянным присмотром тренера, решается выйти на лед. Юлия принимает решение уйти от Макеева, а Антипов всерьез намерен отомстить обидчикам своей девушки. Виктория признается Кострову в своей симпатии к Кисляку, что становится для него большим потрясением. Для того чтобы узнать, что происходило с героями дальше смотрите онлайн сериал «Молодежка» 2 сезон 20 серия в хорошем качестве на Wink. Не пропустите – будет весело!



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