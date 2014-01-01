Молодежка. Сезон 2. Серия 6
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Сериалы
Молодежка
2-й сезон
6-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 6
Драмы16+

Сезоны и серии

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Сюжет

У «Медведей» пополнение: в команду приходит новый вратарь. Спортивный директор показывает себя не с самой лучшей стороны. Саша Костров и Яна решаются на серьезный шаг – знакомство с родителями. Тем временем у Андрея начинаются большие неприятности в университете, отец отказывает ему помогать. Алина решается пропустить тренировку, ради того, чтобы провести время с Мишей. Такой поступок оборачивается для нее страшными последствиями. Если вам действительно интересно, что будет происходить дальше, то смотрите онлайн сериал «Молодежка» 2 сезон 6 серия в хорошем качестве на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»