Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

У «Медведей» пополнение: в команду приходит новый вратарь. Спортивный директор показывает себя не с самой лучшей стороны. Саша Костров и Яна решаются на серьезный шаг – знакомство с родителями. Тем временем у Андрея начинаются большие неприятности в университете, отец отказывает ему помогать. Алина решается пропустить тренировку, ради того, чтобы провести время с Мишей. Такой поступок оборачивается для нее страшными последствиями. Если вам действительно интересно, что будет происходить дальше, то смотрите онлайн сериал «Молодежка» 2 сезон 6 серия в хорошем качестве на Wink.



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