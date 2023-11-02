Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 41 смотреть онлайн бесплатно

Место в МХЛ, которое с таким трудом выбили «Медведи», под угрозой. Команде предстоит еще один турнир, который станет центральным в сюжете 2 сезона «Молодежки», доступного к просмотру онлайн в хорошем качестве на Wink. Тренер Сергей Макеев делится с ребятами печальной новостью: МХЛ передумала увеличивать количество играющих команд. Теперь четыре претендента на одно место в лиге должны сразиться в специальном турнире. А у Щукина, как назло, обнаружены проблемы с сердцем. Тем временем Сергей и Юлия не спешат рассказывать Антону о своих отношениях. Понаблюдать за ходом турнира и личными переживаниями игроков и их близких онлайн можно в сериале «Молодежка» на Wink.

