Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 41 смотреть онлайн бесплатно
9.52014, Фильм о фильме
Драма16+
- 16+46 мин
Место в МХЛ, которое с таким трудом выбили «Медведи», под угрозой. Команде предстоит еще один турнир, который станет центральным в сюжете 2 сезона «Молодежки», доступного к просмотру онлайн в хорошем качестве на Wink. Тренер Сергей Макеев делится с ребятами печальной новостью: МХЛ передумала увеличивать количество играющих команд. Теперь четыре претендента на одно место в лиге должны сразиться в специальном турнире. А у Щукина, как назло, обнаружены проблемы с сердцем. Тем временем Сергей и Юлия не спешат рассказывать Антону о своих отношениях. Понаблюдать за ходом турнира и личными переживаниями игроков и их близких онлайн можно в сериале «Молодежка» на Wink.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
5.6 IMDb
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- АГРежиссёр
Андрей
Головков
- Актёр
Денис
Никифоров
- Актёр
Михаил
Жигалов
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- СГАктёр
Сергей
Габриэлян
- Актёр
Владимир
Зайцев
- Актёр
Сергей
Комаров
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- КЛАктриса
Ксения
Лаврова-Глинка
- Актриса
Серафима
Низовская
- ВААктриса
Валентина
Ананьина
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АБСценарист
Александр
Булынко
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- САПродюсер
Сергей
Арланов
- ЮКХудожник
Юрий
Карасик
- ВДХудожник
Владимир
Дудкин
- ССХудожница
Сарине
Саакян
- БЛМонтажёр
Борис
Ликин
- ДГМонтажёр
Дарел
Гоможа
- СКОператор
Сергей
Киселев
- ДСОператор
Денис
Саидов
- Композитор
Леонид
Ленер