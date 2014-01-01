Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 29 смотреть онлайн бесплатно

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В этой серии узнаете, во что переросли отношения Алины и Михаила Пономарева, как отреагирует новоиспеченная теща. Она изначально была против отношений дочки с простым хоккеистом, теперь ничего не может сделать. Второй тренер команды – жаден до денег, готов рисковать жизнями спортсменов, которых воспитывает с детства. Он делает ставку на проигрыш команды и решается на новую авантюру. Команда рискует «скатиться» на последние строки турнирной таблицы из-за «выходок» Романенко.



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