Молодежка. Сезон 2. Серия 29
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Сериалы
Молодежка
2-й сезон
29-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 29 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 29
Драмы16+

Сезоны и серии

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Сюжет

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 В этой серии узнаете, во что переросли отношения Алины и Михаила Пономарева, как отреагирует новоиспеченная теща. Она изначально была против отношений дочки с простым хоккеистом, теперь ничего не может сделать. Второй тренер команды – жаден до денег, готов рисковать жизнями спортсменов, которых воспитывает с детства. Он делает ставку на проигрыш команды и решается на новую авантюру. Команда рискует «скатиться» на последние строки турнирной таблицы из-за «выходок» Романенко.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»