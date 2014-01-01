Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Кострову начинает симпатизировать девушка, к которой на прошлом матче прилетела шайба. Вместе с этим, за его, с недавнего времени, бывшей возлюбленной Яной продолжает ухаживать Кисляк. Марина догадывается по какой причине Смирнов покинул «Сокол», что сильно его настораживает. Бакину поступает предложение, от которого он не может отказаться. Его пригласили защищать честь своей родины на чемпионате в Швеции. А Егор Щукин соглашается на участие в рекламной съемке для известного косметического бренда. Для того чтобы узнать, что происходило дальше смотрите онлайн сериал «Молодежка» 2 сезон 17 серия в хорошем качестве на Wink.



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