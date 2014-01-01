Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 17 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Кострову начинает симпатизировать девушка, к которой на прошлом матче прилетела шайба. Вместе с этим, за его, с недавнего времени, бывшей возлюбленной Яной продолжает ухаживать Кисляк. Марина догадывается по какой причине Смирнов покинул «Сокол», что сильно его настораживает. Бакину поступает предложение, от которого он не может отказаться. Его пригласили защищать честь своей родины на чемпионате в Швеции. А Егор Щукин соглашается на участие в рекламной съемке для известного косметического бренда. Для того чтобы узнать, что происходило дальше смотрите онлайн сериал «Молодежка» 2 сезон 17 серия в хорошем качестве на Wink.
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Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- АГРежиссёр
Андрей
Головков
- Актёр
Денис
Никифоров
- Актёр
Михаил
Жигалов
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- СГАктёр
Сергей
Габриэлян
- Актёр
Владимир
Зайцев
- Актёр
Сергей
Комаров
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- КЛАктриса
Ксения
Лаврова-Глинка
- Актриса
Серафима
Низовская
- ВААктриса
Валентина
Ананьина
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АБСценарист
Александр
Булынко
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- САПродюсер
Сергей
Арланов
- ЮКХудожник
Юрий
Карасик
- ВДХудожник
Владимир
Дудкин
- ССХудожница
Сарине
Саакян
- БЛМонтажёр
Борис
Ликин
- ДГМонтажёр
Дарел
Гоможа
- СКОператор
Сергей
Киселев
- ДСОператор
Денис
Саидов
- Композитор
Л�еонид
Ленер