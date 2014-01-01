Молодежка. Сезон 2. Серия 11
Wink
Сериалы
Молодежка
2-й сезон
11-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 11
Драма16+

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О сериале

Внутри команды назревает серьезный конфликт: Назаров обвиняет Кострова во взятке, которую Яна дала ему в знак молчания о произошедшем. Тем временем мама Алины категорически запрещает Мише встречаться с ее дочерью. Юлия набирается смелости и решается признаться мужу в том, что не сможет иметь ребенка. Увидев Сергея вместе с женщиной-тренером по фигурному катанию, ее охватывает чувство ревности. Вместе с этим, отец Риты узнает о ее занятиях хоккеем. Если вам интересно, что будет происходить дальше, заходите на онлайн-сервис Wink и начинайте онлайн смотреть сериал «Молодежка» 2 сезон 11 серию.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»