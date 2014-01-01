Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Внутри команды назревает серьезный конфликт: Назаров обвиняет Кострова во взятке, которую Яна дала ему в знак молчания о произошедшем. Тем временем мама Алины категорически запрещает Мише встречаться с ее дочерью. Юлия набирается смелости и решается признаться мужу в том, что не сможет иметь ребенка. Увидев Сергея вместе с женщиной-тренером по фигурному катанию, ее охватывает чувство ревности. Вместе с этим, отец Риты узнает о ее занятиях хоккеем. Если вам интересно, что будет происходить дальше, заходите на онлайн-сервис Wink и начинайте онлайн смотреть сериал «Молодежка» 2 сезон 11 серию.



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