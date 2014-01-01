Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 28 смотреть онлайн бесплатно

Юлия расстраивается из-за того, что не может забеременеть. Она решается с Сергеем отправиться в детский дом к возлюбленной Василия Геннадиевича, чтобы посетить мальчика, которого желают усыновить. Второй тренер команды, чтобы обеспечить проигрыш команды, обращается за помощью к хулиганам, которые устраивают целое происшествие во время матча. До Калинина доходят слухи, что директор клуба отказался выделять пригласительные на матч для детей из детского дома. Можно в хорошем качестве смотреть сериал «Молодежка» 2 сезон 28 серию на удобном онлайн-сервис Wink Наслаждайтесь интересным сериалом о любви, дружбе и спорте.



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