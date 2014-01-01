Молодежка. Сезон 2. Серия 28
Wink
Сериалы
Молодежка
2-й сезон
28-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 28 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 28
Драма16+

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О сериале

Юлия расстраивается из-за того, что не может забеременеть. Она решается с Сергеем отправиться в детский дом к возлюбленной Василия Геннадиевича, чтобы посетить мальчика, которого желают усыновить. Второй тренер команды, чтобы обеспечить проигрыш команды, обращается за помощью к хулиганам, которые устраивают целое происшествие во время матча. До Калинина доходят слухи, что директор клуба отказался выделять пригласительные на матч для детей из детского дома. Можно в хорошем качестве смотреть сериал «Молодежка» 2 сезон 28 серию на удобном онлайн-сервис Wink Наслаждайтесь интересным сериалом о любви, дружбе и спорте.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»