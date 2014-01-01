Молодежка. Сезон 2. Серия 22
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Молодежка
2-й сезон
22-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 22 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 22
Драма16+

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О сериале

Второй тренер команды «Медведей» долгое время стремился занять место Сергея. В этом ему активно помогал Казанцев, но ему это нужно для достижения собственных коварных целей. Вадим сделал многое для достижения целей и Романенко удалось стать первым тренером. Команда не готова тренироваться без Макеева и находится в недоумении от произошедшего. Антипов в очередной раз вспылил и попал в полицию. Начинайте в хорошем качестве смотреть сериал «Молодежка» 2 сезон 22 серию на комфортном онлайн-сервис Wink. Скорее включайте и наслаждайтесь увлекательным сериалом про спорт, жизнь, любовь, верность.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»