Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 22 смотреть онлайн бесплатно

Второй тренер команды «Медведей» долгое время стремился занять место Сергея. В этом ему активно помогал Казанцев, но ему это нужно для достижения собственных коварных целей. Вадим сделал многое для достижения целей и Романенко удалось стать первым тренером. Команда не готова тренироваться без Макеева и находится в недоумении от произошедшего. Антипов в очередной раз вспылил и попал в полицию. Начинайте в хорошем качестве смотреть сериал «Молодежка» 2 сезон 22 серию на комфортном онлайн-сервис Wink. Скорее включайте и наслаждайтесь увлекательным сериалом про спорт, жизнь, любовь, верность.



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