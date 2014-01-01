Молодежка. Сезон 2. Серия 31
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2-й сезон
31-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 31 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 31
Драмы16+

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Сюжет

«Медведи» усиленно готовятся к важной игре с «Титаном», которая будет проходить при пустых трибунах. Ради этого матча Сема отказывается от поездки в Чехию, так как понимает – его поддержка необходима команде. Жена Романенко узнает о наглых выходках мужа и уходит от него. Тем временем на место второго тренера возвращается Степан Аркадьевич, чему безумно рады ребята. Накануне матча, Сергей Макеев видит главного судью и тренера команды противника за дружеской беседой. Если вам интересно, какие события происходят дальше, смотрите онлайн бесплатно сериал «Молодежка» 2 сезон 31 серия в хорошем качестве на Wink

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»