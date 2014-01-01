Молодежка. Сезон 2. Серия 14
Wink
Сериалы
Молодежка
2-й сезон
14-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 14
Драма16+

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О сериале

Во время судебного заседания Саша Костров отказывается давать ложные показания, тем самым подставляет Яну. Тем временем новый защитник «Медведей» Алексей Смирнов пытается завести роман с Мариной – капитаном группы-поддержки. Сема мучительно переживает разрыв отношений со своей невестой, а мама Оли подает заявление на развод. Тренер по фигурному катанию приглашает Сергея на ужин, где решается признаться ему в своих чувствах. Если вам интересно какая судьба ждет героев дальше, заходите на онлайн-сервис Wink и начинайте онлайн смотреть сериал «Молодежка» 2 сезон 14 серию. Вы точно не пожалеете о своем выборе.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»