Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Во время судебного заседания Саша Костров отказывается давать ложные показания, тем самым подставляет Яну. Тем временем новый защитник «Медведей» Алексей Смирнов пытается завести роман с Мариной – капитаном группы-поддержки. Сема мучительно переживает разрыв отношений со своей невестой, а мама Оли подает заявление на развод. Тренер по фигурному катанию приглашает Сергея на ужин, где решается признаться ему в своих чувствах. Если вам интересно какая судьба ждет героев дальше, заходите на онлайн-сервис Wink и начинайте онлайн смотреть сериал «Молодежка» 2 сезон 14 серию. Вы точно не пожалеете о своем выборе.



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