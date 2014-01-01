Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 24 смотреть онлайн бесплатно

Уход с должности главного тренера команды «Медведи» Сергей переносит тяжело. Калинин уговаривает его вернуться. Но он не хочет этого делать. Новоиспеченный первый тренер обещает собственной супруге отметить в ресторане ее юбилей. Но он попадает в серьезное ДТП, повреждает автомобиль клуба. Бакина хотят подкупить сотрудники букмекерской конторы, уговаривая, чтобы Семен рассказывали им до матчей ценную информацию о схемах игры команды. Согласиться ли он на такую подлость? Если желаете скорее это узнать, начинайте бесплатно смотреть сериал «Молодежка» 2 сезон 24 серию на онлайн-сервисе Wink.



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