Молодежка. Сезон 2. Серия 24
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Молодежка
2-й сезон
24-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 24 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 24
Драма16+

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О сериале

Уход с должности главного тренера команды «Медведи» Сергей переносит тяжело. Калинин уговаривает его вернуться. Но он не хочет этого делать. Новоиспеченный первый тренер обещает собственной супруге отметить в ресторане ее юбилей. Но он попадает в серьезное ДТП, повреждает автомобиль клуба. Бакина хотят подкупить сотрудники букмекерской конторы, уговаривая, чтобы Семен рассказывали им до матчей ценную информацию о схемах игры команды. Согласиться ли он на такую подлость? Если желаете скорее это узнать, начинайте бесплатно смотреть сериал «Молодежка» 2 сезон 24 серию на онлайн-сервисе Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»