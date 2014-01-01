Молодежка. Сезон 2. Серия 26
Wink
Сериалы
Молодежка
2-й сезон
26-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 26 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 26
Драма16+

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О сериале

Макеев в поиске работы, ищет подходящие вакансии, так как не желает возвращаться в команду «Медведи». У Сергея появляется временная работа. Мама Егора Щукина – капитана команды, убеждает его рассказать о принятом решении «Медведям». Он в растерянности, отношения с Касаткиной «загоняют в тупик». Марина не теряет надежды в том, чтобы помириться с возлюбленным. Все попытки оборачиваются неудачами, и она совершает необдуманный поступок. Он может серьезно все изменить. Начинайте в хорошем качестве смотреть сериал «Молодежка» 2 сезон 26 серию на онлайн-сервисе Wink с любого девайса.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»