Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 26 смотреть онлайн бесплатно

Макеев в поиске работы, ищет подходящие вакансии, так как не желает возвращаться в команду «Медведи». У Сергея появляется временная работа. Мама Егора Щукина – капитана команды, убеждает его рассказать о принятом решении «Медведям». Он в растерянности, отношения с Касаткиной «загоняют в тупик». Марина не теряет надежды в том, чтобы помириться с возлюбленным. Все попытки оборачиваются неудачами, и она совершает необдуманный поступок. Он может серьезно все изменить. Начинайте в хорошем качестве смотреть сериал «Молодежка» 2 сезон 26 серию на онлайн-сервисе Wink с любого девайса.



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